Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону достигла трех тысяч «квадратов»

Площадь пожара в павильоне с пиротехникой на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону увеличилась на 500 кв. м, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Площадь пожара увеличилась до 3 000 кв. метров», – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 06.30 мск на рынке в Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехникой. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, после чего увеличилась сначала до 1,5 тысячи кв. м, затем – до 2,5 тысячи кв. м.

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