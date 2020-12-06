Москвичам пообещали «пушкинскую» погоду
Полина Рутковская
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На предстоящей неделе в Москве установится морозная и солнечная погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает ТАСС.
Так, жителей столицы ожидает похолодание до -15℃, при этом значительных осадков не предвидится, отметил синоптик.
«Мороз и солнце», – процитировал Вильфанд стихотворение Александра Пушкина «Зимнее утро».
Кроме того, будет заметно повышено атмосферное давление, в отдельные дни оно превысит норму на на 20 мм ртутного столба, предупредил научный руководитель Гидрометцентра.
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