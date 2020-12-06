Собянин: Москва не выводит клиники из плановой помощи

Власти Москвы не приостанавливают оказание плановой помощи в городских клиниках на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова приводит РИА «Новости».

По словам Собянина, в Москве клиники не выводятся из плановой помощи. При этом идет работа по усилению временных госпиталей, увеличиваются их технологические и медицинские мощности, подчеркнул глава города.

За все время пандемии в России выявлено более 2,4 млн случаев COVID-19, из них более 42 тысяч — с летальным исходом.

2 декабря президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации от COVID-19.

5 декабря масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в Москве. Пока вакцина доступна только для людей из группы риска — сотрудников сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

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