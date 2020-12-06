Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 2500 «квадратов»

Площадь возгорания на рынке «Классик» в Ростове-на-Дону выросла до 2500 квадратных метров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

«По состоянию на 08.00 мск площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. м», — рассказали в спасательном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 06.30 мск загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехникой. Изначально площадь возгорания составляла 200 квадратных метров, однако позже она выросла в 7,5 раза — до 1 500 квадратных метров.

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