Власти Москвы планируют вакцинировать от COVID-19 до 7 млн человек
Власти Москвы планируют в перспективе вакцинировать от коронавируса нового типа 6-7 млн человек, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Его слова приводит РИА «Новости».
«Мы должны вакцинировать на всю перспективу 6-7 миллионов человек», — заявил Собянин.
2 декабря президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой приступить на следующей неделе к масштабной вакцинации от COVID-19. Глава государства уточнил, что уже более 2 млн доз вакцины «Спутник V» произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней.
5 декабря масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции стартовала в Москве. Пока принять вакцину могут только люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.
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