МЧС России направляет в Карабах кинологов, пиротехников и психологов

В Нагорный Карабах направилась очередная группа МЧС России для выполнения гуманитарной миссии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«6 декабря из Москвы вылетел спецборт ИЛ-76 МЧС России со спасателями», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что группировка сформирована из кинологов, пиротехников, горноспасателей, связистов и психологов.

Кроме того, для осуществления деятельности специалистов в Карабах будут доставлены три пассажирских автобуса, необходимая техника и оборудование.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В карабахский регион были направлены российские миротворцы. 16 ноября в Карабах начали возвращаться беженцы, которые покинули свои дома после начала боевых действий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— МЧС направит в Карабах сводную группировку спасателей

— Миротворцы РФ уничтожили более 100 взрывных устройств за сутки в Карабахе

— Россия отправила груз для миротворцев в Карабахе