На Сахалине стартовала вакцинация от коронавируса
Антон Демидов
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В воскресенье, 6 декабря, в Сахалинской области началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа, передает пресс-служба губернатора региона.
«Сегодня утром в Южно-Сахалинск поступила партия бесплатной отечественной вакцины «Спутник V» – 300 доз», — сказано в сообщении.
Отмечается, что с борта самолета первые дозы препарата сразу поступили в одно из медицинских учреждений города.
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