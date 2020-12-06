На рынке в Ростове-на-дону загорелся павильон с пиротехникой
Антон Демидов
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В Ростове-на-дону возник пожар в павильоне с пиротехникой, передает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России.
Как сообщается, павильон с пиротехническими изделиями загорелся по адресу: улица Малое Зеленое Кольцо, 3, рынок «Классик».
По данным ведомства, площадь возгорания выросла до 1,5 тыс. кв. м, пожару присвоен 4-й уровень сложности.
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