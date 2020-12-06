Названы самые опасные распространители коронавируса

Эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук Николай Дурманов в интервью радио Sputnik заявил, что в России растет число «сверхраспространителей» коронавируса.

Он указал, что наиболее заразны те, у кого вирус активно размножается в организме, а не те, у кого имеются ярко выраженные симптомы. Дурманов пояснил, что внешние проявления болезни у первых могут отсутствовать. По словам специалиста, человек может быть сам вроде бы здоровым, но в то же время может выделять в окружающую среду большое количество вируса.

Как отметил врач, узнать, что человек является «сверхраспространителем» вируса, можно только, если сделать ему тест. Но тогда придется проверять всех здоровых людей, что является невозможным. Дурманов подчеркнул, что в связи с этим единственный способ защиты — это соблюдение мер предосторожности при контактах со всеми людьми и повсеместное использование масок и перчаток.

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