Глава МВД Франции сообщил о 64 задержанных на акции протеста в Париже

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в Париже во время акции против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» задержали 64 человека. Об этом он написал в своем Twitter.

«Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы», — написал Дарманен.

В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности. Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.

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