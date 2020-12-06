Глава МВД Франции сообщил о 64 задержанных на акции протеста в Париже
Антон Демидов
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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в Париже во время акции против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности» задержали 64 человека. Об этом он написал в своем Twitter.
«Хулиганы громят республику. Выражаю поддержку нашим полицейским и жандармам, которые снова жестко атакованы», — написал Дарманен.
В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности. Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.
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