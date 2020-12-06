CК завел дело после убийства главреда газеты «Знамя»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после убийства главного редактора районной газеты «Знамя» Узловского района Тульской области Сергея Ванеева. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Дело завела по статье 105 УК РФ («Убийство»).
«Личность подозреваемого установлена, им оказался 27-летний знакомый потерпевшего», — указывается в сообщении.
Следствие выяснило, что в субботу, 05 декабря подозреваемый, находясь в одном из домов по улице 7 Съезд Советов города Узловая Тульской области, в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с Ванеевым, нанес ему ножевое ранение в область грудной клетки. От полученного ранения мужчина скончался.
Ранее сообщалось, что убийство не связано с профессиональной деятельностью Ванеева. Он возглавлял газету «Знамя» Узловского района Тульской области более 25 лет.
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