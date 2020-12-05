В Нью-Йорке сгорела церковь XIX века
Карина Казанцева
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В Нью-Йорке загорелось пустующее здание в районе Ист-Виллидж, огонь перекинулся на церковь XIX века. Об этом сообщил телеканал NBC New York.
Пожар начался в 5.00 по местному времени (13.00 мск). Через три минуты после получения сообщения на место прибыли пожарные. Четверо из них получили незначительные травмы. Спасти церковь не удалось.
Преподобный Джеки Льюис сообщил, что он и прихожане «опустошены и раздавлены». Он также поблагодарил Бога за то, что никто не погиб при пожаре.
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