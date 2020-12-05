В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом за сутки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 72 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Днем ранее погибли 74, с начала пандемии — 9349 пациента. В столице заразились 640 050, выздоровели 485 308 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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