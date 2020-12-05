Большинство канадцев собираются вакцинироваться от COVID-19

Большинство жителей Канады собираются привиться от коронавируса, когда в стране появится вакцина. Таковы данные социологического опроса, проведенного в субботу канадским телеканалом СTV News.

В исследовании приняли участие более 3,6 тыс. человек. Из них 42% заявили, что будут одними из первых, кто сделает себе прививку.

Еще 33% респондентов сообщили, что намерены вакцинироваться без особой спешки. Остальные участники опроса заявили, что откажутся от вакцинации.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60,5 млн заболевших, более 38,5 млн человек выздоровели, а свыше 1,4 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 2,1 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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