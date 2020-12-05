Полиция насчитала более 52. тыс. протестующих по всей Франции

В демонстрациях во Франции приняли участие более 52 тыс. человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что в Париже 5000 человек приняли участие в протестных акциях.

Также сообщается, что всего во Франции прошли около 90 манифестаций.

В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности. Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.

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