Полиция насчитала более 52. тыс. протестующих по всей Франции
Максимс Краюшкинс
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В демонстрациях во Франции приняли участие более 52 тыс. человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
Отмечается, что в Париже 5000 человек приняли участие в протестных акциях.
Также сообщается, что всего во Франции прошли около 90 манифестаций.
В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности. Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.
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