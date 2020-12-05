В Париже на протестах пострадали восемь полицейских

В Париже при столкновении полицейских и протестующих ранения получили восемь правоохранителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на полицейскую префектуру города.

По данным МВД, на протесты против закона о глобальной безопасности вышли 52 тыс. человек по всей Франции, из них пять тыс. — в Париже. В столице были задержаны 64 человека.

В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности. Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.

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