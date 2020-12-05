В РПЦ верующим советуют не заниматься экзорцизмом самостоятельно

Вопросы, связанные с «беснованием», следует обсуждать со священниками, «самодеятельность» в этом вопросе недопустима. Так прокомментировал случай с «изгнанием бесов» родителями из своего сына в Волгоградской области глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает РИА «Новости».

Иларион указал на «вопиющее несоответствие действий этих родителей учению и практике Церкви».

По его словам, обряд экзорцизма никогда не совершается над детьми и требует благословения от архиерея.

«Мы не должны путать определенные феномены психического порядка с беснованием. Беснование - это совершенно особый феномен, который требует особого подхода», — сказал иерарх.

Ранее жительницу Нижнего Новгорода отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу по решению суда после того, как она избивала сына клюшкой для «изгнания демонов».

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