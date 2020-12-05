Кириенко заявил, что иностранцы признают Россию мировой столицей волонтерства

В онлайн-марафоне «Мы вместе» поучаствовали волонтеры более чем из 100 стран, многие назвали Россию мировой столицей волонтерства. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, пишет ТАСС.

«Я очень часто слышал в течение этих двух дней (марафона) от наших иностранных коллег, что для них Россия — это пример, если хотите, столица мирового волонтерства», — сказал Кириенко.

По его словам, 15 млн россиян за год хотя бы раз поучаствовали в добровольческих акциях.

Кириенко добавил, что в этом году волонтеры организуют акцию «Новый год в каждый дом». Добровольцы переоденутся в костюмы Деда Мороза и поздравят детей в нуждающихся семьях.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин поддержал акцию «Новый год в каждый дом»

— Собянин поблагодарил волонтеров за добрые дела