Постпред РФ при ООН объяснил исключение марихуаны из списка опасных наркотиков

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов объяснил опроверг в беседе с РИА Новости информацию об исключении комиссией ООН марихуаны из списка опасных наркотиков.

Ранее комиссия ООН по наркотическим средствам исключила каннабис и смолу каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах.

«Это такой символ для нарколибералов, надежда на то, что его полностью легализуют во всем мире. А в практическом плане ничего не изменилось. На национальном уровне должны быть те же самые меры контроля», — сообщил Ульянов.

По его словам, исключение марихуаны из Списка IV якобы облегчает ее медицинское использование.

«Но никто не смог доказать, что это действительно так, и чем прежняя система мешала использованию каннабиса в научных и медицинских целях», — добавил он.

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