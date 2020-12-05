Постпред РФ при ООН объяснил исключение марихуаны из списка опасных наркотиков
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов объяснил опроверг в беседе с РИА Новости информацию об исключении комиссией ООН марихуаны из списка опасных наркотиков.
Ранее комиссия ООН по наркотическим средствам исключила каннабис и смолу каннабиса из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах.
«Это такой символ для нарколибералов, надежда на то, что его полностью легализуют во всем мире. А в практическом плане ничего не изменилось. На национальном уровне должны быть те же самые меры контроля», — сообщил Ульянов.
По его словам, исключение марихуаны из Списка IV якобы облегчает ее медицинское использование.
«Но никто не смог доказать, что это действительно так, и чем прежняя система мешала использованию каннабиса в научных и медицинских целях», — добавил он.
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