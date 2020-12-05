Убит главный редактор издания «Знамя» Ванеев

В Тульской области убит главный редактор районного издания «Знамя» Сергей Ванеев. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

«Ванеев получил несколько ножевых ранений в ходе бытовой ссоры. От полученных травм он скончался. Убийство не связано с профессиональной деятельностью журналиста» — говорится в сообщении.

Погибший более 25 лет возглавлял газету «Знамя» Узловского района Тульской области.

По данным региональных СМИ, Ванеев был убит днем 5 декабря во время ссоры в одном из общежитий в городе Узловая. Убийца сам вызвал полицию и сейчас дает показания.

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