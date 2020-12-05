В Турции за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек

В Турции за сутки от коронавируса скончались 196 человек, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Всего в стране погибли 14 705 пациентов. За последние 24 часа заболели 31 896, с начала пандемии — 765 997 человек. В настоящий момент в тяжелом состоянии находятся 5800 человек.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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