Вашингтон обновил рекорд по суточному приросту заражений коронавирусом
Карина Казанцева
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В Вашингтоне за сутки коронавирусом заразились 392 человека, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщила телекомпания Fox News.
Предыдущий рекорд был установлен неделю назад, когда выявили 371 случай.
США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 14 387 764, выздоровели 5 470 389, погибли 279 205 человек.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались.
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