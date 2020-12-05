В столице Абхазии отключили свет из-за аварии

Большая часть Сухума, столицы Абхазии, осталась без света после пожара на подстанции «Сухум-1». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу РУП «Черноморэнерго».

«Ремонтные бригады демонтировали сгоревшее оборудование. Ориентировочное время полной ликвидации аварии с учетом сложности — две недели», — говорится в сообщении.

Во время ремонтных работ подача электроэнергии будет выполняться по временной аварийной схеме. В дома свет вернется в субботу вечером.

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