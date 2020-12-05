На протестах в Париже полиция задержала 22 человека
Карина Казанцева
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На протестах в Париже полиция задержала 22 человека. Об этом сообщил глава министерства внутренних дел страны Жеральд Дарманен в Twitter.
«Произведено 22 задержания в связи с манифестацией в Париже», — написал министр.
Он также поблагодарил полицейских, работающих на протестах, потому что они иногда сталкиваются с «очень жестокими людьми».
В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности. Согласно документу, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.
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