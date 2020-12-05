В Париже на протестах подожгли три машины
В Париже на протестах неизвестные подожгли три машины, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что слышны громкие хлопки, а от машин валит густой черный дым. Поджог произошел на авеню Гамбета, где ранее прошла колонна протестующих против закона о глобальной безопасности.
На место приехали пожарные.
По новому закону о глобальной безопасности, который недавно приняли во Франции, снимать полицейских во время работы запрещено. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в €45 тыс.
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