Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что осенний период пандемии сложнее весеннего. Об этом пишет РИА «Новости».

«Это был этап весенний, сложный. Мы входили, учились, учились взаимодействовать, учились слушать и слышать, а сейчас на этом этапе, более сложном, осеннем, добровольцы уже в более существенном объеме присутствуют в медицинских организациях », — сказала Голикова.

Она также поблагодарила врачей и волонтеров, работающих в социальных учреждениях. По ее словам, в начале пандемии никто не ожидал, что добровольцы станут таким ценным ресурсом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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