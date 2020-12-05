Выбросившую младенца в окно женщину арестовали

Женщина, которая выкинула ребенка из окна в Новой Москве, арестована. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу столичного Щербинского районного суда.

«Дарье Шавёлкиной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего — прим. ред), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 04 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Следствие ранее потребовало арестовать женщину, которая выбросила ребенка своих знакомых из окна квартиры в поселении Внуковское в Новой Москве.

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