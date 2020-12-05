В Чехии по подозрению в коррупции задержан судья Верховного суда

В столице Чехии задержали судью Верховного суда и еще четырех человек. Об этом сообщила генпрокурор страны Ленка Брадачова, передает РИА «Новости».

Фамилии задержанных не называются. Отмечается, что один из задержанных является судьей Верховного суда в Праге, а другой — адвокатом.

«Все они обвиняются в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации доходов от незаконной деятельности», — сказала генпрокурор.

По ее словам, всем задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

В свою очередь, Чешское радио сообщает, что задержанным судьей является Зденек Совак.

Совак дважды временно отстранялся от исполнения обязанностей за плагиат и за управление автомобилем в нетрезвом виде, приведшее к аварии.

Около 50 полицейских продолжают обыски в домах задержанных.