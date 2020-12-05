Арест подозреваемого в госизмене Губанова обжалуют

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Арест ученого Анатолия Губанова, подозреваемого в госизмене, будет обжалован. Об этом сообщил его адвокат Игорь Николаев, передает РИА «Новости»

«Мы планируем подать апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда Москвы», — сообщил адвокат.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы арестовал Анатолия Губанова до 2 января следующего года по подозрению в государственной измене.

ФСБ России подозревает Губанова в передаче секретных российских разработок в области авиационной промышленности.

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