Число смертей от коронавируса в Африке превысило 53 тысячи
Карина Казанцева
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В Африке за сутки от коронавируса скончались 425 человек, что увеличивает общее число смертей до 53 261. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ВОЗ.
За последние 24 часа в Африке заразились 17 139 человек, с начала эпидемии — 2 231 951.
Больше всего случаев и летальных исходов в ЮАР — 805 804 и 21 963 соответственно. В Египте заболели 117 583, умерли 6 732 человека.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 66 млн заболевших, 45 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались.
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