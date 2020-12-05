В турецкой Антальи произошло землетрясение
Карина Казанцева
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В 15.44 мск в турецкой Антальи произошло землетрясение магнитудой 5,2, пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.
Эпицентр залегал в Средиземном море в районе города Газипаша.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На улицах города спокойно, паники среди жителей нет.
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