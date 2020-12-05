Одесский суд лишил русский язык статуса регионального

Одесский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального, пишет пресс-служба суда.

«Одесский окружной административный суд удовлетворил иск первого заместителя прокурора Одесской области и признал противоправным и недействительным решение Одесского областного совета об установлении в Одесской области регионального языка — русского», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе 2012 года Одесский областной совет признал русский язык региональным на территории области. 28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины заключил, что Закон Украины «Об основах государственной языковой политики» не соответствует Конституции.

«Таким образом, исходя из вышеизложенных обстоятельств, суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению», — заключили в суде.

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