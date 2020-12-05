Мурашко сообщил о напряженной ситуации с COVID-19 в Калининградской области

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в Калининградской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На сегодняшний день ситуация остается напряженной. Ситуация управляемая», — сказал глава Минздрава.

Он также добавил, что резерв коек в регионе достаточно большой.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлен 2 431 731 случай коронавируса. Скончались 42 684 пациента, вылечились 1 916 396 человек.

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