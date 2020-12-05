Следствие требует арестовать женщину, выбросившую младенца из окна в Новой Москве

Органы следствия требуют арестовать женщину, которая выбросила ребенка своих знакомых из окна квартиры в поселении Внуковское в Новой Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу Щербинского суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Дарьи Шавелкиной, обвиняемой по п. в ч. 2 ст. 105 («Убийство малолетнего»)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемая находится на седьмом месяце беременности.

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