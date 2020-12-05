Путин заявил, что Россия будет «прирастать» Арктикой

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия в следующие десятилетия будет «прирастать» Арктикой и Северными территориями, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что Россия — северная страна и более 70% ее территории находится в северных широтах. По его словам, Север для России представляет особый интерес и особую ценность.

Путин выразил мнение, что развитие в Северных территориях — это «будущее страны», в том числе и с точки зрения добычи природных ископаемых.

«Когда-то Ломоносов говорил о том, что Россия будет прирастать Сибирью. В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и Северными территориями, это совершенно очевидные вещи», — сказал президент.

При этом он добавил, что природа Арктики в высшей степени уязвима, поэтому хозяйственная деятельность должна подстраиваться под особенности таких территорий, чтобы снизить экологический риск.

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