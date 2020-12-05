Число выявленных случаев коронавируса со всем мире превысило 66 миллионов

Число подтвержденных случаев коронавируса на планете Земля превысило 66 млн. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса, который собирает мировую статистику о коронавирусе.

Всего в мире коронавирус был выявлен у 66 015 170 человек, из них выздоровели 42 463 503, 1 521 066 скончались.

Наибольшее число случаев заражения в США (14 372 568), Индии (9 608 211) и Бразилии (6 533 968). Россия располагается на четвертой строчке рейтинга (2 410 462).

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