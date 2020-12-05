Число выявленных случаев коронавируса со всем мире превысило 66 миллионов
Катерина Медведева
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Число подтвержденных случаев коронавируса на планете Земля превысило 66 млн. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса, который собирает мировую статистику о коронавирусе.
Всего в мире коронавирус был выявлен у 66 015 170 человек, из них выздоровели 42 463 503, 1 521 066 скончались.
Наибольшее число случаев заражения в США (14 372 568), Индии (9 608 211) и Бразилии (6 533 968). Россия располагается на четвертой строчке рейтинга (2 410 462).
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