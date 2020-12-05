Рекордные 227 тысяч случаев коронавируса выявили за сутки в США

В США за минувшие сутки выявили 227 885 новых случаев коронавирусной инфекции, это рекордный показатель в стране с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Ранее рекорд по заболеванию был зарегистрирован 4 декабря, и составил более 217 тыс.

За последние 24 часа в США от инфекции скончались еще 2607 пациентов.

В общей сложности в Соединенных Штатах выявлено 14 372 568 случаев COVID-19. Скончались 279 008 пациентов, вылечились 5 470 389.

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