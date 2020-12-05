На Украине открыли дело против архитекторов из Австрии за строительство театра в Крыму
Украинская прокуратура открыла уголовное дело против сотрудников австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за участие в строительстве оперного театра в Крыму. Об этом написал специальный представитель по вопросам санкционной политики МИД Украины Алексей Макеев на своей странице в Facebook.
Уголовное дело было заведено прокуратурой по обращению МИД Украины. Отмечается, что представители австрийского архитектурного бюро принимают участие в строительстве оперного театра в Севастополе.
По словам Макеева, на Украине запустили внутренние процедуры по применению санкций против бюро, иностранных и украинских бизнесменов просят отказаться от проектов с Coop Himmelb(l)au.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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