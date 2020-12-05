Итальянец из Красноярска попросил у Путина российское гражданство

Итальянец из Красноярска Валерио Занетти в ходе встречи президента России Владимира Путина с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» попросил у главы государства российское гражданство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Волонтер рассказал, что проживает в России уже восемь лет и мечтает стать российским гражданином, так как его «сердце здесь». Во время общения с Путиным он отметил, что это «тонкий намек».

«Тоньше не бывает», — ответил российский лидер, добавив, что и российский «паспорт, конечно, должен быть рядом с сердцем».

Президент сказал, что решит этот вопрос. Также он посоветовал Занетти посетить другие города России и увидеть, «какой след оставили итальянцы в российской культуре, начиная с Московского Кремля».

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