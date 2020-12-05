Путин: россияне стали больше ценить жизнь в этом году
Катерина Медведева
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Президент России Владимир Путин заявил, что граждане стали больше ценить жизнь. Его слова приводит ТАСС.
«За этот год мы многое переосмыслили, стали сильнее ценить жизнь, с большей заботой и вниманием относиться к родным, близким, друзьям, к людям, которые живут и работают рядом», — сказал глава государства на встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020».
Он отметил, что люди перестали стеснятся своей доброты, а наоборот, стали гордиться доверием, отзывчивостью и сплоченностью.
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