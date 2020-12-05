На детской площадке в Москве обнаружили винтовку и патроны
Катерина Медведева
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На западе Москвы обнаружили винтовку и патроны на детской площадке, передает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, оружие было обнаружено очевидцами.
Как отмечает собеседник агентства, детская площадка расположена рядом с домом 34 по улице Олеко Дундича.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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