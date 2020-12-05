Второй российский турист умер после тура на Занзибар

Житель Казани Марат Якупов скончался от тропической малярии, которой заразился во время отдыха в Занзибаре. Об этом сообщает TourDom.ru.

Ранее от аналогичной болезни умер еще один россиянин, бизнесмен Александр Донской-младший.

Отмечается, что, обнаружив у себя симптомы малярии, Якупов обратился в Республиканскую инфекционную больницу Татарстана. Анализы подтвердили диагноз. Спустя два дня в результате осложнения болезни у мужчины отказали внутренние органы, это стало причиной смерти.

Одновременно с Маратом малярией заболел еще казанец, с которым мужчина познакомился на острове. По данным управления Роспотребнадзора в Татарстане, в республике в текущем году выявлено два завозных случая малярии из Занзибара, один из пациентов умер.

В ведомстве отметили, что инкубационный период при заражении малярией может длиться от семи дней до трех лет, в зависимости от вида возбудителя. Вакцина от болезни до сих пор находится в стадии разработки, но есть препараты для профилактики.

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