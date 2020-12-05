Декабрь в Москве может стать самым солнечным за всю историю метеонаблюдений

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что этот декабрь может стать самым солнечным и светлым в истории метеонаблюдений в Москве, передает РИА «Новости».

«Суббота, благодаря вторжению сибирского антициклона, ознаменовалась стартом длительного периода малооблачной погоды, которую синоптики называют «миллион на миллион». И такая погода продержится до следующих выходных», — рассказал он.

Синоптик отметил, что по прогнозу ожидается 50-55 ясных часов, поэтому уже к середине месяца есть вероятность, что декабрь 2020 года станет самым солнечным и светлым в истории регулярных наблюдений.

Тишковец пояснил, что в Центральной России зимние месяцы, особенно декабрь, — самые хмурые и темные в году. В Москве, например, на 31 день положено не больше 1 дня с ясной погодой.

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