Дело о терроризме возбудили после попытки жителя Красноярска поджечь здание полиции
Региональное управление ФСБ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по статье «Террористический акт» в отношении местного жителя, который пытался поджечь здание отдела полиции села Шалинское. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источника в правоохранительных органах региона.
Отмечается, что мужчина пытался устроить поджог, бросив в здание бутылку с зажигательной смесью. Она вспыхнула, но пожар удалось быстро потушить. Никто не пострадал, злоумышленника задержали. По данным полиции, он уже был ранее судим за кражу.
Материалы в отношении мужчины переданы в ФСБ.
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