Мост на остров Русский во Владивостоке планируют открыть 6 декабря

Движение по Русскому мосту во Владивостоке планируют возобновить в воскресенье, 6 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства».

«Да, план такой», — ответили в пресс-службе на соответствующий вопрос.

Русский мост был закрыт 21 ноября из-за прошедшего ледяного шторма в Приморье. Мост связывает одноименный остров с материковой частью Владивостока. На время закрытия вантового моста из-за обледенения для граждан организовали паром, также к перевозкам подключились четыре десантных катера Тихоокеанского флота.

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