Большая часть Сухума осталась без энергоснабжения

Большая часть абхазской столицы Сухума осталась без электричества из-за возгорания на подстанции. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу РУП «Черноморэнерго».

Отмечается, что на ПС (организация запрещена в России) Сухум-1 произошел пожар из-за возгорания кабеля. Без электроэнергии остались центральная и западная части города Сухум, а также село Яштуха.

По данным пресс-службы, огонь уничтожил 16 отходящих фидеров, две секционных и четыре вводные ячейки.

Ранее сообщалось, что на острове Русский (в 1 км от Владивостока) полностью восстановлено энергоснабжение.

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