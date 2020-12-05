Привитый от коронавируса министр индийского штата повторно заразился

Глава министерств внутренних дел и здравоохранения индийского штата Харьяна Анил Видж заразился коронавирусом после того, как уже привился от этой инфекции вакциной Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter/

«У меня положительный тест на коронавирус. Я госпитализирован в гражданскую больницу Амбала-Кантт. Всем, кто контактировал со мной, следует пройти тестирование на коронавирус», — написал политик.

В компании Bharat Biotech отметили, что вакцина начинает действовать после введения двух ее компонентов с интервалом в 28 дней. Эффективность препарата определяется спустя две недели после второй дозы.

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