Подростка подозревают в убийстве своей бабушки в Петербурге
В Петербурге задержан 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве своей бабушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«4 декабря в полицию Московского района поступило сообщение от гражданина о том, что 3 декабря 16-летний молодой человек убил свою бабушку», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Полицейские задержали подростка вечером 4 декабря у дома 95 на Московском проспекте.
Было установлено, что 3 декабря ранее неоднократно судимый десятиклассник находился в гостях у бабушки. Между ними возникла ссора, и 16-летний подросток нанес 71-летней женщине несколько ударов ножом. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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