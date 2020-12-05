Инфекционист: число случаев COVID-19 в России будет расти до Нового года

Число случаев коронавирусной инфекции в России будет расти до Нового года. Такое мнение выразил инфекционист Евгений Тимаков, передает РИА «Новости».

По его словам, рост заболеваемости связан с количеством тестирования. Он отметил, что по выходным граждане меньше всего обращаются к врачам и сдают тесты, и наоборот, по понедельникам, вторникам и средам сдают больше тестов, в связи с этим в четверг, пятницу и субботу — больше выявленных случаев COVID-19.

«И эта синусоида уже на протяжении двух месяцев стабильная, стандартная. Если мы посмотрим на кривую пологую за все это время, мы увидим, что рост заболеваемости идет, но он идет не по экспоненте, а потихонечку», — сказал Тимаков.

При этом он добавил, что увеличение числа заболевших не зависит от каких-либо факторов, до Нового года случаев коронавируса станет больше. Вероятно, что после Нового года в некоторых регионах продолжит расти число инфицированных. Тимаков предположил, что заболеваемость вырастет до 30 тысяч выявленных новых случаев, а как вирус поведет себя дальше, зависит от количества людей, которые восприимчивы к вирусу.

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