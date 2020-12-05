В Петербурге мужчина скончался в фитнес-центре

В одном из фитнес-центров Курортного района Петербурга скончался мужчина. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 4 декабря на Приморском шоссе. Погибшим оказался мужчина 1948 года рождения, он работал врачом.

По словам очевидцев, пенсионер вышел из бани и направился к бассейну, однако по пути он поскользнулся, упал и ударился головой.

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